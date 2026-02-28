Juventus problema portiere? Pronto un nuovo ingresso nello staff di Spalletti Di chi si tratta e quale potrebbe essere la novità assoluta

La Juventus sta valutando un nuovo ingresso nello staff di Spalletti, legato alla questione portiere. La società ha deciso di intervenire per rafforzare il reparto e sta considerando un profilo che potrebbe portare novità significative. La scelta mira a migliorare la rosa e a garantire una maggiore solidità tra i pali. La decisione ufficiale arriverà nei prossimi giorni.

Locatelli rinnova con la Juventus: decisione presa da parte del club bianconero. Quale sarà il futuro del capitano, ultimissime novità Gerard Martin Maldini, regalo speciale al difensore del Barcellona: nel suo futuro c’è il Milan? Tutta la verità dopo il gesto della leggenda rossonera Calciomercato Serie A: Retegui torna subito in Italia? L’attaccante può trasferirsi in questa big in estate. Svelato questo scenario! Calciomercato Milan: Guirassy nome forte per l’attacco del futuro. Ma spuntano anche due alternative, novità importanti verso l’estate! Capello sicuro: «Non andare al Mondiale sarebbe un dramma sportivo! Inter eliminata? Avete sentito cosa ha detto Barella. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus, problema portiere? Pronto un nuovo ingresso nello staff di Spalletti. Di chi si tratta e quale potrebbe essere la novità assoluta Maresca, il futuro dell’ex Juventus. Quale potrebbe essere la sua prossima panchina. Novità importantiAndré Juventus, i bianconeri ci riprovano: in programma un nuovo assalto in estate, il Wolverhampton ha già fissato il prezzo Calciomercato Juve,... Mercato Juventus, l’obiettivo blindato dal club: c’è una possibilità per l’estate. Il rinnovo potrebbe essere una mossa strategica della società. Di chi si trattaSenesi Juve: i bianconeri hanno già avanzato la loro proposta, ma sul difensore piombano questi tre top club europei. Contenuti e approfondimenti su Juventus. Temi più discussi: Juve, Di Gregorio bocciato: da Vicario/Carnesecchi a Provedel, la lunga lista per il mercato estivo; Inter e Juventus, scintille anche per Svilar: Sommer e Di Gregorio via, Koopmeiners l’asso nella manica; Daffara Juve, pronto il rinnovo: quali sono i piani del club per il portiere dopo l'anno ad Avellino; Juve, c’è un problema Di Gregorio. Tutti i nomi per sostituirlo il prossimo anno. Juve, portieri in difficoltà? Spalletti pronto a intervenire anche sullo staff. Spunta un nomeJuve, portieri in difficoltà? Spalletti pronto a intervenire anche sullo staff. Spunta un nome come possibile nuovo preparatore degli estremi difensori La Juventus ha scelto la strada della stabilità. juventusnews24.com Juve, c’è un problema Di Gregorio. Tutti i nomi per sostituirlo il prossimo annoScopri le possibili mosse della Juventus per rafforzare la posizione di portiere. Tra fiducia e futuro, Vicario e Carnesecchi sono i nomi caldi. Leggi l'analisi completa nel nostro articolo. calciomercato24.com Sono passate diverse ore, ma ci sembra doveroso sottolineare il comportamento di questo calciatore prima, durante e dopo la partita contro la Juventus. In conferenza stampa pre-partita ha rivelato che in passato è stato in trattativa con la Juventus. Un club ch - facebook.com facebook Il nuovo appuntamento con "Preview" in vista di Roma-Juventus Le scelte di Gasperini e le strategie di Spalletti in vista dell'importante scontro diretto dell'Olimpico asroma.com/it/notizie/749… #ASRomaPodcast x.com