Per la partita tra Juventus e Verona, Sammarco dovrà fare a meno di Bella-Kotchap, che non sarà presente all’Allianz Stadium. La sua assenza rappresenta un ulteriore problema per il reparto difensivo della squadra ospite. La situazione potrebbe compromettere le possibilità di Sammarco di partecipare alle prossime gare, considerando anche il rischio che l’infortunio possa prolungarsi fino alla fine della stagione.

di Francesco Spagnolo Juve Verona, nuova tegola per Sammarco. Bella-Kotchap salterà la trasferta di Torino e per lui il rischio è quella di una stagione finita. Le ultime. Il countdown per il match Juve Verona entra nel vivo, ma le notizie che filtrano dal quartier generale scaligero sono tutt’altro che rassicuranti per il tecnico Paolo Sammarco. La marcia di avvicinamento alla delicata trasferta di Torino, prevista per questa domenica, è stata scossa da un verdetto medico che rischia di cambiare radicalmente i piani tattici dei gialloblù. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO In preparazione alla sfida Juve Verona, la squadra ha svolto oggi una seduta d’allenamento a porte chiuse presso il centro sportivo di Peschiera del Garda.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Verona, altra tegola per Sammarco: salta la trasferta dell’Allianz Stadium. Rischio stagione finita. I dettagli

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