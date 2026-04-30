Stasera alle 20:00 sono previste le estrazioni dei principali giochi di fortuna, tra cui il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto. Si tratta di un appuntamento regolare che ogni settimana coinvolge milioni di giocatori in tutta Italia, con premi spesso molto elevati. Le estrazioni sono pubblicate subito dopo e permettono di verificare se si è vinto uno dei premi in palio.

? Cosa sapere Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto previste per le ore 20:00 di giovedì 30 aprile.. Il Superenalotto mette in palio un jackpot elevato con numeri ritardatari come il 66.. Alle ore 20:00 di questo giovedì 30 aprile 2026, le urne della fortuna si riapriranno per l’estrazione numero 69 del Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto, coinvolgendo milioni di sognatori in tutta Italia. L’attesa sta per concludersi ha puntato sulla fortuna nelle ultime ore, con l’appuntamento fisso che vede protagonisti i grandi giochi gestiti da Lottomatica. La serata di oggi non è una qualunque: il Superenalotto mette in palio un jackpot da capogiro, una cifra astronomica che alimenta le speranze di chi cerca un cambiamento radicale nella propria esistenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jackpot da capogiro stasera: l’appuntamento con la fortuna

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