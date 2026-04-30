Calciomercato Roma colpo Israel Reyes | il difensore è in Italia

Il calciomercato della Roma si arricchisce con l’arrivo di Israel Reyes, difensore che si trova già in Italia. La trattativa con il suo club attuale si è conclusa, e ora il giocatore si trova nella capitale per sostenere le visite mediche. Reyes, 24 anni, ha giocato in Messico e in Belgio prima di approdare in Europa. La società nerazzurra ha ufficializzato l’accordo con il difensore.

Le rotte del mercato internazionale portano direttamente nella Capitale, dove il nome di Israel Reyes sta diventando una priorità per la difesa della Roma che verrà. Secondo quanto rivelato dal network messicano TUDN, il centrale classe 2000 del Club America si troverebbe attualmente in Italia, una presenza che alimenta con forza l’ipotesi di un incontro imminente con la dirigenza giallorossa per definire i termini di un trasferimento oltreoceano. La concorrenza, tuttavia, resta serrata: sul calciatore si registra da tempo il forte pressing delle principali società portoghesi e di alcuni club olandesi, pronti a dare battaglia per assicurarsi uno dei profili più interessanti del panorama centroamericano.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, colpo Israel Reyes: il difensore è in Italia Notizie correlate Roma su Israel Reyes: Massara sfida l’Europa per il jolly del MessicoLa Roma volge lo sguardo al mercato extraeuropeo e punta con decisione su Israel Reyes, il jolly difensivo del Club America individuato da Frederic... Via Estupinan? Difensore cercasi: dal Barcellona il colpo di calciomercato perfetto per il MilanCalciomercato Milan, il Diavolo si è mosso moltissimo la scorsa estate, sia con i nuovi acquisti, sia con le cessioni. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Calciomercato Roma, Osasuna blinda Muñoz: clausola da 40 milioni, giallorossi alla finestra; Calciomercato Roma, occhi su Belghali: interesse confermato, ma nessun contatto con il Verona. Calciomercato Roma News | Massara studia il colpo tra presente e futuro: servono 20 milioni (2 aprile 2026)Il Leverkusen si era tenuto il diritto di recompra e lo ha appena esercitato per 8 milioni di euro: dunque da giugno, almeno ufficialmente, l’esterno bosniaco (che aveva segnato anche contro il Milan ... ilsussidiario.net Calciomercato Roma News | Gasperini pronto a riabbracciare un fedelissimo (oggi 26 marzo 2026)La Roma ci pensa? Secondo il Corriere della Sera non in maniera concreta, ma potrebbe diventare un’occasione: Freuler è davvero uno dei pretoriani di Gasperini, anche se all’Atalanta è arrivato pochi ... ilsussidiario.net Idea Gonzalo García per l’attacco. Le ultime https://www.romanews.eu/calciomercato-roma-gonzalo-garcia-obiettivo-attacco/ #ASRoma #Romanewseu - facebook.com facebook #Calciomercato, @OfficialASRoma e @acmilan sulle tracce di #Alajbegovic: ecco chi è in vantaggio al momento - #Mercato #ASRoma #Roma #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com