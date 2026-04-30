Ispica Galifi sfida il futuro | 48 nomi e conti in pareggio

A Ispica, Angelo Galifi ha presentato ufficialmente la sua candidatura come sindaco in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio. La lista presentata include 48 candidati, con un saldo tra entrate e uscite di conti in pareggio. La presentazione avviene in un momento di attenzione per le prossime consultazioni amministrative, che coinvolgono diversi candidati e programmi.

? Cosa sapere Angelo Galifi deposita candidatura sindaco a Ispica per le elezioni del 24 e 25 maggio.. Il progetto elettorale punta al riequilibrio dei conti con 48 candidati in lista.. Ispica, giovedì 30 aprile 2026, ore 05:05 — Angelo Galifi ha depositato stamane presso il comune la propria candidatura a sindaco e le liste dei candidati al consiglio comunale, ufficializzando la sfida per le elezioni del 24 e 25 maggio 2026. L’aria tra i vicoli di Ispica si è fatta elettrica con la formalizzazione della corsa elettorale che vedrà impegnato il candidato Galifi, il quale ha presentato un progetto sostenuto da tre diverse formazioni: Grande Sicilia-Popolari e Autonomisti, Galifi Sindaco e Forza Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ispica, Galifi sfida il futuro: 48 nomi e conti in pareggio Notizie correlate Sfida per il controllo di Ferretti, tutti i nomi messi in campo per il futuro cda del colosso degli yachtSono ufficiali i nomi delle liste che si sfideranno per la guida della Ferretti Spa, il colosso mondiale degli yacht di lusso con base a Forlì.