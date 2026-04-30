Ischia uomo ritrovato in gravi condizioni nello stesso luogo della tragedia della moglie

A Ischia, un uomo è stato ritrovato in gravi condizioni nello stesso punto dove anni fa perse la vita la moglie. La scoperta è avvenuta nelle ultime ore, e le forze dell’ordine stanno esaminando la scena per raccogliere elementi utili a chiarire cosa sia successo. La zona è stata delimitata e si attende l’intervento degli investigatori per approfondire le cause delle ferite e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Giallo a Ischia: un uomo è stato trovato ferito nel punto esatto in cui morì la moglie. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Un episodio inquietante e intriso di dolore ha scosso la comunità di Ischia nelle ultime ore. Un uomo è stato infatti individuato dai soccorritori in uno stato di salute precario, proprio nel medesimo punto dove, tempo prima, la moglie aveva perso tragicamente la vita. Il ritrovamento è avvenuto in una zona impervia dell'isola di Ischia, facendo scattare immediatamente i protocolli di emergenza per il recupero e il trasporto del soggetto presso la struttura ospedaliera più vicina. Secondo le...🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Ischia, uomo ritrovato in gravi condizioni nello stesso luogo della tragedia della moglie Notizie correlate Ischia, uomo trovato gravemente ferito nella zona portuale: la moglie morì a ottobre nello stesso postoLa moglie era stata trovata morta nella zona della Pagoda a ottobre: oggi è stato ritrovato lui, gravemente ferito, nello stesso posto. Catania, uomo accoltella l’ex moglie. Donna in gravi condizioniA Catania un uomo di 56 anni é sospettato di aver accoltellato la moglie di 51 anni ieri sera nel rione Picanello. Una raccolta di contenuti Ischia, uomo ritrovato in gravi condizioni nello stesso luogo della tragedia della moglieGiallo a Ischia: un uomo è stato trovato ferito nel punto esatto in cui morì la moglie. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. 2anews.it Ischia, giallo al porto: ritrovato ferito nello stesso punto in cui morì la moglieIntorno alle otto di questa mattina un uomo è stato trovato ferito a terra nella zona della Pagoda, all’ingresso del porto di Ischia. A notarlo sono stati alcuni passeggeri a bordo ... ilmattino.it