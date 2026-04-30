irpiniambiente per masucci revoca nulla e risarcimento da 85mila euro

Irpiniambiente spa aveva deciso di revocare il Prof. Masucci dalla posizione di Direttore Generale, procedendo anche alla risoluzione del contratto. In seguito a questa decisione, è stato stabilito che non ci sono nulla osta o risarcimenti da parte dell’azienda, che ha inoltre messo a disposizione una somma di 85mila euro. La vicenda riguarda quindi una cessazione del rapporto lavorativo senza ulteriori obblighi economici tra le parti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Irpiniambiente spa, aveva revocato il nominato Prof. Masucci dalla carica di Direttore Generale di Irpiniambiente spa, con la contestuale risuluzione del rapporto. Il Prof. Masucci, col ministero dell’Avv. Ettore Freda, ha impugnato la revoca anticipata dall’incarico e la Corte di Appello di Napoli, con sentenza pronunciata il 29 aprile 2026, ha anche condannato Irpiniambiente spa a risarcire, al Prof. Masucci, i danni nella misura di € 84.664,02 oltre interessi e rivalutazione e i due terzi delle spese processuali. In pratica è rimasto confermato che non sussistevano ragioni per giustificare la revoca anticipata dall’incarico di Direttore Generale disposta dal presidente della Provincia di Avellino e, quindi, ha confermato la correttezza della gestione del nominato ex Direttore Generale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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