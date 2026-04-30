Nella giornata di ieri, il prezzo del petrolio Brent ha superato i 120 dollari al barile, un livello non raggiunto dal 2022. La crescita dei prezzi è legata alle tensioni geopolitiche, tra cui le questioni legate all’Iran, alle decisioni dell’Opec e alle conseguenze del conflitto in Ucraina. Questi fattori continuano a influenzare i mercati energetici mondiali, determinando un aumento dei costi a livello globale.

Il greggio Brent ha visto nella giornata di ieri il future sfondare quota 120 dollari al barile per la prima volta dal 2022, quando la disruption indotta dalla guerra in Ucraina portò sull’ottovolante i mercati energetici globali. Lo scenario parla di rincari strutturali e strategici sull’onda lunga della notizia che gli Stati Uniti sono disposti a mantenere in forma prolungata il blocco dello Stretto di Hormuz. Ergo: non si vede una fine di breve periodo del braccio di ferro sull’Iran e, anzi, la Terza guerra del Golfo appare ben distante da una conclusione definitiva. Inoltre, l’uscita degli Emirati Arabi Uniti dall’Opec sembra andare più...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran, Opec, Ucraina: il petrolio a 120 dollari è il prezzo che paghiamo alle guerre

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