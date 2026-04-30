Iran Hormuz resta chiuso Scontro Trump-Merz

Lo stretto di Hormuz rimane chiuso, mantenendo lo stallo tra Iran e Stati Uniti nella regione del Golfo. La decisione di tenere chiuso il passaggio marittimo strategico si inserisce in un quadro di tensioni crescenti tra le due parti, senza che siano stati ancora trovati accordi o aperture per la riapertura. La situazione si mantiene invariata, con ripercussioni sulle rotte commerciali e sui commerci marittimi della zona.

Resta lo stallo tra Iran e Stati Uniti nella crisi del Golfo, con lo stretto di Hormuz che rimane chiuso. Intanto continua la querelle tra Trump e il cancelliere tedesco Merz. Servizio di Marco Burini TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Iran, Hormuz resta chiuso. Scontro Trump-Merz Iran, Hormuz resta chiuso. Scontro Trump-Merz Notizie correlate Iran, la guerra non è finita. Trump: lo Stretto di Hormuz resta chiusoDonald Trump pensa ad un blocco prolungato dello Stretto di Hormuz per impedire l’export di petrolio della Repubblica Islamica. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Iran, Hormuz resta chiuso. Scontro Trump-Merz; Trump rifiuta: chiude Hormuz e prepara raid brevi e potenti; Trump: Teheran ci ha detto che è al collasso, chiedono apertura di Hormuz; NATO, Trump valuta un taglio alle truppe Usa in Germania: basi, deterrenza e scenari per l’Europa. Guerra in Iran, la diretta | Trump: Teheran è al collasso, vuole che riapriamo HormuzIntanto Vladimir Putin prova a mediare tra le parti. Con lo Stretto di Hormuz ancora chiuso e nessun accordo in vista, il prezzo del petrolio torna a salire ... milanofinanza.it Trump: L'Iran ci ha detto che è al collasso, ci chiede di riaprire HormuzLa presidenza di Israele apre alla mediazione sulla grazia a Netanyahu La presidenza di Israele apre alla mediazione sul caso giudiziario del premier Benjamin Netanyahu. Il capo dello Stato Isaac Herz ... msn.com Trump non ha informato gli alleati prima di annunciare a sorpresa il ritiro di cinquemila militari statunitensi dalla Germania. La decisione è arrivata nel pieno di uno scontro con il cancelliere tedesco Merz, innescato dalle sue critiche alla guerra Usa in Iran e all - facebook.com facebook