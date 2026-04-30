Iran Hormuz resta chiuso Scontro Trump-Merz

Da tv2000.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stretto di Hormuz rimane chiuso, mantenendo lo stallo tra Iran e Stati Uniti nella regione del Golfo. La decisione di tenere chiuso il passaggio marittimo strategico si inserisce in un quadro di tensioni crescenti tra le due parti, senza che siano stati ancora trovati accordi o aperture per la riapertura. La situazione si mantiene invariata, con ripercussioni sulle rotte commerciali e sui commerci marittimi della zona.

Resta lo stallo tra Iran e Stati Uniti nella crisi del Golfo, con lo stretto di Hormuz che rimane chiuso. Intanto continua la querelle tra Trump e il cancelliere tedesco Merz. Servizio di Marco Burini TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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