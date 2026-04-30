Il cantante ha confermato di essere di nuovo innamorato e ha parlato per la prima volta della sua relazione, rivelando di desiderare di diventare padre. Dopo diverse voci sulla sua vita sentimentale, lui stesso ha condiviso dettagli sulla sua situazione affettiva e sui progetti futuri. La sua dichiarazione è arrivata attraverso un’intervista, in cui ha espresso apertamente il suo stato emotivo e le intenzioni di porsi come genitore.

Irama è di nuovo innamorato. Dopo numerose indiscrezioni a confermare l’esistenza di una fidanzata nella sua vita è stato proprio il cantante che ha svelato anche il desiderio di diventare padre. Irama innamorato: la confessione sulla fidanzata. Da sempre riservatissimo, Irama si è lasciato andare ad una lunga confessione riguardo l’amore. Il cantante ha confessato di non essere più single, svelando di aver trovato una persona che è riuscita a regalargli una grande felicità. “Non ne ho mai parlato, ma ho una persona accanto, a cui tengo molto”, ha confermato, spiegando di aver cambiato anche il suo modo di approcciarsi alle relazioni. Se in passato l’artista chiedeva molto all’altra persona, ora ha confessato di aver ammorbidito il suo punto di vista.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Irama parla per la prima volta della fidanzata: “Vorrei diventare padre”

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Temi più discussi: Irama: Sono innamorato, vivo con due pappagalli, brontolo sempre e senza musica non esisterei. La mia paura più grande? Non lasciare niente; Com’è possibile essere ancora infelici?. Irama a cuore aperto parla per la prima volta della fidanzata, poi rivela il desiderio di diventare padre; Irama è innamorato: Ho una persona accanto a cui tengo molto; Irama e la canzone Giulia: è stata scritta per Giulia Stabile e non per Giulia De Lellis?.

Irama parla per la prima volta della fidanzata: Vorrei diventare padreDa sempre riservatissimo, Irama si è lasciato andare ad una lunga confessione riguardo l’amore. Il cantante ha confessato di non essere più single, svelando di aver trovato una persona che è riuscita ... dilei.it

Tengo molto a lei: Irama rompe il silenzio sulla fidanzata e il sogno di diventare padreDopo l'uscita del nuovo album, Irama si racconta a Vanity Fair e parla per la prima volta della fidanzata: la confessione. donnaglamour.it

Sono innamorato. Non ne ho mai parlato, ma ho una persona accanto, a cui tengo molto. " Irama ha deciso di uscire allo scoperto dopo mesi di indiscrezioni e pettegolezzi sulla sua vita privata. In un’intervista a Vanity Fair, il cantante ha confermato di non ess - facebook.com facebook