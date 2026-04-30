Inzaghi scuote il mercato | tra sogni passati e colpi nerazzurri

Inzaghi ha parlato delle sfide affrontate in passato contro Bayern e Barcellona nel mercato europeo. Nel frattempo, l’Inter sta valutando un’operazione con il Real Madrid, con l’idea di un prestito oneroso per rinforzare la rosa. Marotta sta lavorando su questa soluzione come possibile acquisto per la prossima sessione di mercato.

? Cosa sapere Inzaghi rivendica le sfide passate contro Bayern e Barcellona nel mercato europeo.. Marotta studia un prestito oneroso per un colpo nerazzurro verso il Real Madrid.. L’Atletico Madrid pareggia per 1-1 contro l’Arsenal dopo un finale dominato dai rigori, mentre Inzaghi scuote il mercato con dichiarazioni pesanti sulle vittorie passate contro Bayern e Barcellona. Il calcio europeo vive una giornata di tensioni tattiche e movimenti di mercato che ridisegnano i rapporti di forza tra le grandi gladio. Sul campo, la sfida tra Atletico e Arsenal si è conclusa con un pareggio che porta alla luce la fatica fisica dei giocatori, segnata da un episodio decisivo durante la fase dei calci dal dischetto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inzaghi scuote il mercato: tra sogni passati e colpi nerazzurri Come Inzaghi ha ROTTO il calcio italiano: il segreto dell'Inter Notizie correlate Oaktree Inter, il rimpianto Inzaghi tra bilancio e sogni di gloriadi Redazione Inter News 24Oaktree Inter, la strategia del fondo statunitense tra la nostalgia per la gestione economica di Simone Inzaghi e la sfida... Leggi anche: Juventus-Pisa: sfida all’Allianz Stadium tra ambizioni d’Europa e sogni di gloria nerazzurri