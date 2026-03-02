Sinistra l' orrore in piazza | Meloni complice giù le mani dall' Iran

Oggi alle 17, un gruppo di manifestanti si raduna davanti all’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma per protestare contro la posizione del governo italiano rispetto all’Iran. La protesta è organizzata dalla sinistra, che accusa il governo di essere complice e chiede di “giù le mani dall’Iran”. La manifestazione si svolge in una zona molto frequentata e ha attirato l’attenzione di passanti e media.

L'appuntamento della vergogna è per oggi pomeriggio alle 17 davanti all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America di via Veneto a Roma. Il presidio, intitolato "Giù le mani dall'Iran", è stato convocato dal Coordinamento di solidarietà col popolo palestinese "contro l'aggressione imperialista all'Iran". «Che sia nella capitale oppure nel capoluogo lombardo, non c'è differenza, i pro-Hamas e pro-Pal stanno sempre dalla parte sbagliata, ovvero quella dei criminali e terroristi. Chissà se domani (oggi, ndr), come avvenuto nella nostra città diverse volte, saranno presenti politici dell'area centrosinistra o la stessa segretaria dem, Elly Schlein», attacca il deputato milanese di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato.