Rientro Lautaro l’argentino punta la Fiorentina | il piano per il recupero

Lautaro, attaccante dell’Inter, rientra in gruppo dopo aver saltato alcune partite a causa di un infortunio. Il giocatore è stato escluso dalla nazionale e ora lavora per essere disponibile per la partita contro la Fiorentina. La squadra ha programmato un piano di recupero che prevede allenamenti mirati, con l’obiettivo di portare l’attaccante in condizione per la prossima sfida.

Inter News 24 Rientro Lautaro, il capitano dei nerazzurri salta la nazionale per recuperare dall’infortunio e punta a esserci nella sfida di Firenze. Le strategie dei campioni d’Italia per le prossime settimane sono ormai delineate, con un focus totale sulla gestione delle energie del proprio leader carismatico. Lautaro Martinez, l’attaccante argentino e trascinatore della formazione meneghina, non è stato inserito nella lista dei convocati dell’Albiceleste per i prossimi impegni internazionali. Una notizia che, se da un lato priva la selezione sudamericana del suo centravanti titolare, dall’altro regala un sospiro di sollievo allo staff tecnico di Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Internews24.com

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