Intelligenza artificiale e sanità | a Casatenovo il confronto tra ricerca clinica e informazione scientifica

Mercoledì 29 aprile si è svolto a Casatenovo, nella sala comunale di Villa Facchi, un incontro dedicato all’applicazione dell’intelligenza artificiale nel settore sanitario. L’evento ha visto la partecipazione di esperti provenienti da ambiti di ricerca, clinica e informazione scientifica, che hanno discusso delle potenzialità e delle sfide legate all’uso dell’intelligenza artificiale in medicina. La giornata ha previsto interventi e confronti tra i presenti su questi temi.

Si è tenuto mercoledì 29 aprile, nella sala comunale di Villa Facchi a Casatenovo, l'incontro "L'intelligenza artificiale nella sanità. Tra clinica, ricerca e informazione scientifica", promosso da Azione Lecco per approfondire il ruolo dell'IA nei percorsi di cura, nella ricerca biomedica e nel.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Sanità e innovazione, l’intelligenza artificiale entra nelle corsie: confronto tra espertiAl convegno dell’Ordine delle professioni infermieristiche è stato sviluppato un focus su opportunità e limiti dell’Ai a supporto degli infermieri... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L’Europa accelera sull’intelligenza artificiale in sanità: l’Italia tra i Paesi più attivi, ma formazione e governance restano le vere sfide. Il report Oms; Farmaci e dispositivi medici: a Pavia un centro studi sull’Intelligenza artificiale; Dall’Ue 63,2 milioni per l’intelligenza artificiale in sanità e sicurezza online; Intelligenza artificiale e sanità: a Casatenovo il confronto tra ricerca, clinica e informazione scientifica. Intelligenza Artificiale in sanità: dalla teoria alla pratica, il futuro che ci aspettaA Genova il confronto internazionale sull’IA in sanità: tra innovazione, carenza di personale e bisogno di soluzioni concrete ... quifinanza.it Intelligenza artificiale e sanità, indagine tra i pazienti altoatesiniL'intelligenza artificiale cambierà radicalmente la medicina nei prossimi anni. Per noi però è chiaro: l'IA non sostituisce i medici o il personale sanitario, ma è uno strumento che può aiutare a lav ... ansa.it Il futuro del lavoro dipende da come gestiamo l'equilibrio tra intelligenza umana e artificiale - facebook.com facebook