Voto referendum Insulti e minacce a Fratelli d’Italia

Momenti di tensione ieri mattina nella sede di Fratelli d’Italia in via Magnolfi "dove tre giovani sostenitori del no al referendum hanno fatto irruzione nei locali" secondo quanto ricostruito dal partito. Il volontario che in quel momento si trovava all’interno della sede, si spiega in una nota di FdI, ha cercato di gestire la situazione con calma e senso di responsabilità, riuscendo infine ad allontanare i tre soggetti, non senza difficoltà, dopo aver subito insulti ed esplicite minacce di morte. Del fatto è stata informata la Digos, e il partito confida di poter risalire in tempi rapidi ai responsabili. "Sono purtroppo questi i frutti di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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