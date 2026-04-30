Insulti a Bormio Fratelli d' Italia contro il sindaco Cavazzi | Ha detto fascista di m***a

Nuovi dettagli emergono riguardo all’episodio avvenuto nel centro di Bormio, denunciato recentemente dal coordinatore provinciale di un partito di centrodestra. In quella occasione, si era parlato di un fatto “grave e offensivo” legato a insulti rivolti al sindaco, durante un momento di tensione legato a un progetto locale. La vicenda ha suscitato reazioni tra le forze politiche e le autorità della zona.

Emergono nuovi dettagli sull’episodio denunciato nei giorni scorsi dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Francesco Romualdi, che aveva parlato di un fatto "grave e offensivo" avvenuto nel centro del paese, sullo sfondo delle tensioni legate al progetto della piana dell’Alute.A.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Voto referendum. Insulti e minacce a Fratelli d’ItaliaMomenti di tensione ieri mattina nella sede di Fratelli d’Italia in via Magnolfi "dove tre giovani sostenitori del no al referendum hanno fatto... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Insulti a Bormio, Fratelli d'Italia contro il sindaco Cavazzi: Ha detto fascista di m***a; Insulti a Bormio per la tangenzialina dell'Alute, Romualdi : Clima inaccettabile. Tangenziale di Bormio, opposizioni concordi: serve un ripensamentoLa Commissione Infrastrutture di Regione Lombardia ha ospitato, mercoledì 30 aprile, un confronto trasversale sul futuro della cosiddetta tangenzialina di Bormio – Piana dell'Alute. L'audizione, sol ... intornotirano.it