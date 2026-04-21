Anfiteatro Campano doppia apertura festiva | 25 aprile ingresso gratis 1° maggio con biglietto ordinario

L’Anfiteatro Campano sarà aperto al pubblico nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio, offrendo due occasioni di visita. Il 25 aprile l’ingresso sarà gratuito, mentre il 1° maggio sarà possibile entrare acquistando il biglietto ordinario. Le due date rappresentano momenti dedicati a chi desidera scoprire un importante sito archeologico senza limiti di orario e a un prezzo ridotto.

Due giornate speciali per vivere da vicino uno dei siti archeologici più affascinanti del territorio. L’Anfiteatro Campano apre le sue porte in via straordinaria in occasione delle prossime festività nazionali, offrendo a cittadini e turisti un’opportunità in più per immergersi nella storia.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Anfiteatro Campano aperto a Pasqua e Pasquetta: ingresso gratuito domenica 5 aprileIn occasione delle festività pasquali, il Circuito archeologico nazionale dell’antica Capua apre al pubblico uno dei suoi siti più significativi:... Ingresso gratis alla Reggia il 25 aprile: biglietti limitatiIn occasione della Festa della Liberazione è previsto l'ingresso gratuito alla Reggia di Caserta. Una raccolta di contenuti Il 2 febbraio ingresso gratuito all’Anfiteatro Campano e al Museo archeologico nazionale dell’antica CapuaDomenica 2 febbraio, la Direzione regionale Musei nazionali della Campania, unitamente alla direzione dell’Anfiteatro campano e del Museo archeologico nazionale dell’antica Capua di Santa Maria Capua ... ilmattino.it Santa Maria Capua Vetere, fondi per l'Anfiteatro campano: «Grande traino per turismo»Altera Roma la chiamò Cicerone, l'altra Roma. L'antica Capua, città osca, poi etrusca, sannita e infine romana, tra le più grandi dell'Italia antica solo dopo l'unità d'Italia divenne Santa Maria ... ilmattino.it