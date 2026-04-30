Incontri con gli autori Storia musica e giallo Lazzerini | i protagonisti

La biblioteca Lazzerini ha annunciato l’avvio di un nuovo ciclo di incontri con autori, realizzato in collaborazione con la Libreria Gori. L’evento prevede cinque appuntamenti aperti al pubblico, che si terranno nella sala conferenze tra il 6 maggio e il 12 giugno. Il programma include incontri dedicati a storie, musica e gialli, offrendo l’opportunità di conoscere autori e approfondire diversi generi letterari.

La Lazzerini inaugura un nuovo ciclo di Incontri con autori organizzato dalla biblioteca in collaborazione con la Libreria Gori: cinque appuntamenti a ingresso libero in sala conferenze dal 6 maggio al 12 giugno. Si parte mercoledì 6 maggio alle 16 con Nicoletta Verna e il suo romanzo L’inverno delle stelle pubblicato da Rizzoli. Un’avventura appassionante e un romanzo di formazione per parlare di Resistenza, empatia e scelta individuale attraverso gli occhi della giovane Sirio nella Fiesole del 1943. Un’opera che racconta ai ragazzi di oggi la complessità della Storia, quella fatta di zone grigie, scelte morali e conflitti. Dialogano con l’autrice i ragazzi delle classi 2AL, 2DL e 2Bbio del Livi e le prime As e Bs del Liceo Copernico.🔗 Leggi su Lanazione.it

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