‘Incontri ravvicinati con il genere giallo’ appuntamento tra autori locali di crime

Sabato 14 alle 10.30 presso la biblioteca Bassani si terrà l'evento intitolato “Incontri ravvicinati con il genere giallo”, un appuntamento che vede coinvolti autori locali specializzati nel romanzo crime. La manifestazione offrirà un'occasione per conoscere da vicino scrittori che si dedicano a questo genere letterario, con letture e approfondimenti dedicati alle loro opere.

Sabato 14 alle 10.30, presso la biblioteca Bassani, si volgerà l'evento ‘Incontri ravvicinati con il genere giallo’. Un book speed date, un'occasione originale e informale per far incontrare autori locali di narrativa gialla e lettori appassionati. Saranno presenti gli scrittori e le scrittrici Chiara Forlani, Marco Belli, Alessandro Fogli, Margherita Gobbi, Coalberto Testa e Mirella Bonora, insieme ad alcuni rappresentanti del gruppo di lettura 'L'Arte del Delitto della biblioteca'. Autori e lettori si incontreranno a rotazione in brevi conversazioni a tempo: pochi minuti per conoscersi, parlare di libri, misteri, personaggi, ispirazioni e delitti letterari. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

