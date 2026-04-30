In Spagna si parla di un Real Madrid che fatica a tenere il passo di squadre come Psg e Bayern. La sfida tra Psg e Bayern ha messo in evidenza le differenze tra le squadre, con i bianchi che sembrano ancora lontani da quella tenuta e pressione richieste ai livelli più alti. La partita ha mostrato come il team spagnolo sia ancora in fase di sviluppo rispetto alle squadre più forti d’Europa.

Psg–Bayern ha rappresentato un duro confronto con la realtà per l’ambiente Real Madrid: i Blancos non sono ancora capaci né di sostenere quei ritmi né di esprimere una pressione così efficacemente organizzata. In sostanza, secondo Marca, la squadra prima di Alonso e poi di Arbeloa è rimasta indietro rispetto a un calcio moderno che corre come un treno. Un Real Madrid “arretrato”. “Il confronto con l’élite attuale è inevitabile. La sfida tra Psg e Bayern ha lasciato una conclusione evidente: il calcio di massimo livello oggi si gioca attraverso una pressione organizzata. Non si tratta solo di correre di più, ma di farlo meglio. Entrambe le squadre trasformano la pressione in un sistema collettivo perfettamente coordinato.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - In Spagna definiscono il Real Madrid arretrato, lontano anni luce da Psg e Bayern

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