Settima edizione del premio L' Imprenditore Ideale i nomi di chi riceverà il riconoscimento

Sarà la sala "Domenico Tinozzi" della Provincia di Pescara a ospitare sabato 28 febbraio la settima edizione del premio "L'Imprenditore Ideale". A partire dalle ore 10:30, e in diretta streaming sul sito cronacheabruzzesi.it, si farà luce su alcune figure dell'imprenditoria regionale che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In prefettura la consegna delle onorificenze di ufficiale e cavaliere, i nomi di chi riceverà il riconoscimentoCerimonia di consegna delle onorificenze dell’ordine “al Merito della Repubblica Italiana”.

Al via la II edizione del Premio Michele Serio, il riconoscimento dedicato alla narrativa di genereBando aperto fino al 7 giugno 2026 per opere nelle categorie “grottesco e pulp”, “giallo e noir”, “fantasy ed esoterico”.

Annunciati i vincitori della settima edizione dei TRT World Citizen AwardsConsiderati tra i più importanti progetti di responsabilità sociale i TRT World Citizen Awards sono stati assegnati anche quest'anno. notizie.it

Scritture di Lago 2026: la letteratura incontra musica e digitale nella settima edizione del premioPremio Letterario Scritture di Lago, promosso dall’Associazione LarioIn, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più originali dedicati al racconto dei laghi italiani e della Svizzera. ciaocomo.it

