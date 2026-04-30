In Lombardia, negli ultimi tempi sono aumentati i centri d’accoglienza straordinari, molti dei quali gestiti da aziende private che operano con finalità di lucro. La regione ha adottato un approccio di gestione dell’emergenza, favorendo l’apertura di queste strutture senza un piano organico a lungo termine. La crescita di queste realtà ha portato a un incremento delle strutture di accoglienza, con un conseguente aumento di operatori e fondi destinati a questo settore.

Milano, 30 aprile 2026 – Nessuna “invasione”, ma l’accoglienza è gestita con la logica dell’emergenza, che ha fatto proliferare soprattutto realtà profit. Questa la sintesi del nuovo report “La Frontiera, ovunque. Centri d’Italia 2026” di Action Aid in collaborazione con Openpolis, che ha ricostruito quanto accade nei Cas (centri di accoglienza straordinaria), nei centri governativi di prima accoglienza e nei Sai (Sistema accoglienza integrazione), analizzando dati inediti ottenuti con oltre 70 procedure di richiesta a ministeri e prefetture. In Lombardia. In Lombardia, le persone accolte a fine 2024 sono 17.847, lo 0,17% della popolazione residente (0,23% la media nazionale).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In Lombardia è boom di centri d’accoglienza straordinari: l’immigrazione è diventato un business

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