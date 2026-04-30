In 78 uffici postali di Lecco e provincia è ora possibile richiedere e rinnovare il passaporto

Da oggi, in 78 uffici postali della provincia di Lecco, cittadini possono richiedere e rinnovare il passaporto. La novità è stata annunciata durante un evento presso l’ufficio postale di Calolziocorte, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del commissario capo della Polizia. La rete degli uffici coinvolti copre un'ampia area del territorio, facilitando l’accesso ai servizi di documentazione.

In 78 uffici postali del Lecchese è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. La novità è stata presentata oggi nell’ufficio postale Polis di Calolziocorte, alla presenza della presidente della Provincia Alessandra Hoffman, del sindaco Marco Ghezzi e del commissario capo della Polizia di.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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