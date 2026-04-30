Illusioni e fotografie Le mostre visitabili

Sono gli ultimi giorni per visitare le mostre di fotografia organizzate dalla Fondazione Ago Modena, aperte al pubblico fino a domenica. Le esposizioni presentano una vasta selezione di immagini che spaziano tra diverse tecniche e soggetti, tutte raccolte in sedi espositive della città. I visitatori possono ancora entrare per ammirare le opere e approfondire il rapporto tra realtà e rappresentazione attraverso gli scatti esposti.

Ultimi giorni per visitare le mostre di Fondazione Ago Modena che terminano domenica: alla Palazzina dei Giardini ducali le illusioni artistiche di Alessandro Lupi di ‘Così è, se ci appare’; a Palazzo Santa Margherita le fotografie create con l’ Intelligenza Artificiale da Mishka Henner per ‘Seeing is Believing: Vedere per credere’. Nel frattempo, domani, per la Festa del Lavoro, le mostre e il Museo della Figurina sono aperti con orario festivo, dalle 11 alle 19. E sabato, su prenotazione al sito agomodena.it, si può partecipare alle visite guidate: alle 15 al Museo della Figurina, con l’omaggio a Giuseppe Panini ‘Collezionista di Passioni’; alle 16 alla mostra di Henner che, a cura di Chiara Dall’Olio, propone una riflessione su cos’è la fotografia oggi nell’era dell’IA; alle 17 alla mostra di Alessandro Lupi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Illusioni e fotografie. Le mostre visitabili ANDIAMO al MUSEO DELLE SFIDE: Challenge Museum VLOG Notizie correlate Musei gratis domenica 3 maggio: tutte le mostre in programma e visitabiliDomenica 3 maggio, prima domenica del mese, torna l'appuntamento con l'ingresso gratuito nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale e in alcune aree... Leggi anche: "Il carnevale degli insetti”, le mostre, gli incontri e "Le Stagioni delle illusioni": gli eventi Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Illusioni e fotografie. Le mostre visitabili; Zuccon e Cadorin, Mon: disponibili le fotografie del progetto presentato alla Milano Design Week 2026; Virgilio Villoresi: È il soffio del vento a muovere le pagine; Fondazione Ago, ultimi giorni per visitare le mostre di Mishka Henner e Alessandro Lupi, il 1° maggio apertura con orario festivo. Titolo del libro: "la libreria delle illusioni". Autore: So Seo-Rim. Qualcuno l'ha letto Recensioni - facebook.com facebook Sir Claudio e i tifosi, tra le illusioni perdute e la fede nel guru x.com