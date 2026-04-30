Il vento rende difficile l’opera di spegnimento

Da due giorni, i volontari e i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio che ha coinvolto i boschi del monte Faeta, tra Capannori e Lucca. Le condizioni di vento complicano le operazioni di spegnimento, rendendo difficile contenere le fiamme e circoscrivere l’incendio. Le squadre stanno lavorando sul campo per limitare l’estensione del fuoco e proteggere le aree circostanti.

CAPANNORI Un brutto incendio nei boschi del monte Faeta a Capannori e Lucca tiene impegnati i volontari e i vigili del fuoco da due giorni. Scoppiato nel pomeriggio di martedì, tutto ieri si è propagato con facilità nella boscaglia, complice anche una brezza che ha alimentato le fiamme. Le complesse operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’incendio fra Capanna i Lucca, sono proseguite nell’intera giornata di ieri, perché durante la notte, le fiamme hanno intaccato con forza il sottobosco. Il sistema regionale si è attivato immediatamente nella risposta e nel coordinamento ed è stato potenziato per avviare le operazioni di contenimento e bonifica.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il vento rende difficile l’opera di spegnimento Reborn, I was stolen husband by scheming sister, but changed my tragic fate!#chinesedrama Notizie correlate Brucia ancora il monte Caucaso: il vento ostacola lo spegnimentoIncendio ancora attivo alle spalle di Moconesi: lunga notte di lavoro per vigili del fuoco e volontari dell'antincendio boschivo È ancora attivo... Verizon rende ancora più difficile sbloccare il tuo telefono già pagatoverizon ha aggiornato la politica di sblocco dei dispositivi acquistati tramite contratto postpagato, introducendo nuove condizioni e tempi di attesa. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il vento rende difficile l’opera di spegnimento; Mentre il mondo corre su sole e vento, l’Italia tiene aperta la porta al carbone; Perché i temporali possono aggravare le allergie ai pollini; Argentina: il paradosso delle rinnovabili. Potenziale da record, ma crescita frenata fino al 2035. INDIAN SM sfonda sul compagno e va via come il vento. Si rende intangibile mantenendo distanza tra sé e gli inseguitori e lo fa tutto con grande semplicità, con in sulky l'esperto Gaetano Di Nardo che corona una performance convincente. Per la sigla sul con - facebook.com facebook