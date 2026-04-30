Il vento rende difficile l’opera di spegnimento

Da lanazione.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da due giorni, i volontari e i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio che ha coinvolto i boschi del monte Faeta, tra Capannori e Lucca. Le condizioni di vento complicano le operazioni di spegnimento, rendendo difficile contenere le fiamme e circoscrivere l’incendio. Le squadre stanno lavorando sul campo per limitare l’estensione del fuoco e proteggere le aree circostanti.

CAPANNORI Un brutto incendio nei boschi del monte Faeta a Capannori e Lucca tiene impegnati i volontari e i vigili del fuoco da due giorni. Scoppiato nel pomeriggio di martedì, tutto ieri si è propagato con facilità nella boscaglia, complice anche una brezza che ha alimentato le fiamme. Le complesse operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’incendio fra Capanna i Lucca, sono proseguite nell’intera giornata di ieri, perché durante la notte, le fiamme hanno intaccato con forza il sottobosco. Il sistema regionale si è attivato immediatamente nella risposta e nel coordinamento ed è stato potenziato per avviare le operazioni di contenimento e bonifica.🔗 Leggi su Lanazione.it

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