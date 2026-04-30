Il Teatro Valdoca apre a due nuovi incontri culturali | ospiti il poeta Alessandro Ceni e lo scrittore Davide Cerullo

A maggio, a Cesena si torna a parlare di poesia. Il Teatro Valdoca riapre la rassegna "Il Cantiere - Ciò che ci rende umani" ospitando tre artisti: Davide Cerullo, scrittore e fotografo, ed il poeta Alessandro Ceni, in dialogo con Davide Brullo, poeta e saggista.Sabato 2 maggio il primo incontro.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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