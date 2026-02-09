Vimodrone rapina da 200mila euro in gioielleria | cileno arrestato dai carabinieri del nucleo Radiomobile

I Carabinieri di Vimodrone hanno arrestato un uomo di 41 anni, cileno e senza fissa dimora, subito dopo aver rapinato una gioielleria. La rapina, che ha fruttato circa 200mila euro in gioielli, si è consumata ieri sera intorno alle 19. Il ladro è stato bloccato sul posto grazie al rapido intervento delle forze dell’ordine, che lo hanno preso in flagrante e lo hanno portato via. L’uomo, già conosciuto, aveva un ordine di espulsione e ora si trova in cas

Commando assalta e rapina una gioielleria: colpo (da 200mila euro) sfuma grazie a un vigile del fuoco Questa mattina una banda ha assaltato una gioielleria, portando via gioielli per circa 200mila euro. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Vimodrone Gioielleria Argomenti discussi: Commando assalta e rapina una gioielleria: colpo (da 200mila euro) sfuma grazie a un vigile del fuoco; Vimodrone, assalto alla gioielleria dello Spazio Conad: vigile del fuoco fuori servizio blocca il bandito con il borsone della refurtiva; Vimodrone, rapina da 200mila euro in gioielleria: cileno arrestato dai carabinieri del nucleo Radiomobile; Spintonano dipendente e arraffano 200mila euro in gioielli: il colpo sfuma grazie a un vigile del fuoco fuori servizio. Vimodrone, rapina da 200mila euro in gioielleria: cileno arrestato dai carabinieri del nucleo RadiomobileRapina in gioielleria, il pronto intervento dei carabinieri blocca uno della banda. Nella serata di ieri intorno alle 19 i Carabinieri della Sezione ... ilnotiziario.net Assaltano la gioielleria (che sta per chiudere) a martellate sulle vetrine: la fuga con 200mila euro di oro e l'arrestoA fermare uno dei membri della banda, con la refurtiva in un borsone, è stato un vigile del fuoco fuori servizio. I carabinieri poi hanno arrestato un 41enne cileno. Si cercano i complici ... monzatoday.it Rapinatori arrestati. Sono 6 i Rapinatori arrestati dai Carabinieri di Lecce. Non hanno avuto scampo, i Carabinieri hanno fatto un grosso lavoro rintracciando e arrestando tutto il commando che questa mattina ha rapinato un portavalori in Puglia.

