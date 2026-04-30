Questa sera si apre ufficialmente la stagione estiva musicale con un evento che si svolge alla Fortezza Medicea. La serata combina musica dal vivo, con esibizioni di artisti come Casino Royale e Brusco, e street food offerto durante l’evento. La manifestazione segna il ritorno di Vivi Fortezza e rappresenta un momento di aggregazione tra generi musicali diversi e sapori locali, in un luogo storico della città.

Fra suoni vintage e contemporanei, attraverso i Casino Royale e Brusco e altri protagonisti, si apre questa sera la stagione estiva musicale con lo street food Siena Mangiami alla Fortezza Medicea. Due gli scenari previsti: il conosciuto bastione San Domenico e il piazzale delle Libertà, fra nomi di spicco e altri eventi con lo scenario continuo di appuntamenti gastronomici. Due gli appuntamenti di rilievo nel piazzale: domani (ore 22) ecco Brusco, lo avevamo conosciuto proprio da queste parti come componente dei Villa Ada Posse negli anni novanta, poi lo "scisma" e la carriera solistica con brani come "Sotto i raggi del sole". Per chi è appassionato di quella particolare evoluzione rap del reggae non mancherà all’appuntamento con l’artista romano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ritorno di Vivi Fortezza. Anteprima di primavera

Notizie correlate

Anteprima del Nobile. Esperti in FortezzaMontepulciano è pronta all’Anteprima del Nobile, prima tappa della settimana dedicata ai vini toscani che proseguirà poi da lunedì con il Chianti...

Test: Come vivi la tua primavera?E basta con il grigio dell’inverno! Finalmente possiamo goderci i colori, la luce, la natura che rinasce: questa è la primavera.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Il ritorno di Vivi Fortezza. Anteprima di primavera; Vivi Fortezza 2026, torna l’opening weekend primaverile; Musica, eventi e grandi nomi in Fortezza, Giallombardo: Meta sempre più ricercata da pubblico, artisti e agenzie; La scuola di danza Any Dance protagonista del 1 maggio di Vivi Fortezza.

Il ritorno di Vivi Fortezza. Anteprima di primaveraFra suoni vintage e contemporanei, attraverso i Casino Royale e Brusco e altri protagonisti, si apre questa sera la ... lanazione.it

Vivi Fortezza 2026, torna l'opening weekend primaverileDopo il successo dell’anno scorso, torna l’opening weekend primaverile di Vivi Fortezza, il progetto di rivalorizzazione della Fortezza Medicea di Siena. Da giovedì 30 aprile fino a domenica 3 maggio, ... radiosienatv.it

Domani 30 aprile al via Vivi Fortezza per un fine settimana di eventi, tra cui lo street food Siena Mangiami - facebook.com facebook