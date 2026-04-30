Il Primo Maggio, il Nxt si trasforma in «Zona di baccano» con una serie di concerti. A Bergamo, in Piazzale Alpini, si svolge il «Concertino» che durerà fino al 2 maggio, con la partecipazione di 12 gruppi e musicisti. L’evento vede esibizioni dal vivo in diverse ore del giorno e della sera, attirando pubblico locale e visitatori. La manifestazione si svolge all’aperto e coinvolge artisti di vari generi musicali.

I CONCERTI. Anche Bergamo ha il suo «Concertino» in Piazzale Alpini che andrà avanti fino al 2 maggio: 12 i gruppi e i musicisti sul palco. Anche Bergamo ha il suo «Concertino» del Primo Maggio che diventa goliardicamente «Zona di baccano», dilatando la programmazione sino al giorno dopo. In tutto sono dodici i gruppi e i musicisti che affolleranno il palco del Nxt di Piazzale Alpini, con quattro deejay che si alterneranno alla consolle in questa due giorni di rock, canzoni e intrattenimento. Sono stati allestiti due palchi, anche in previsione dei tanti appuntamenti estivi previsti nello spazio cittadino. I concerti cominciano alle 15 e si concludono tassativamente alle 23, l’ingresso è libero.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Il Primo Maggio il Nxt si trasforma in «Zona di baccano»

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