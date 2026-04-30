Il piano di Sahika procede senza intoppi nonostante i sospetti di Ender e Y?ld?z

Il piano di Sahika sta andando avanti senza ostacoli, nonostante i sospetti sollevati da Ender e Yildiz. La situazione si fa più complicata quando si tratta di potere e strategie, con i giocatori che si confrontano tra alleanze e tradimenti. In questo scenario, le tensioni aumentano e le mosse vengono studiate con attenzione, mentre i protagonisti si preparano a affrontare eventuali imprevisti.

Q uando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Ma se i giochi sono quelli di potere diventa tutto più complicato e i duri possono diventare deboli in un attimo. Lo racconta la nuova puntata di Forbidden Fruit la serie turca che torna stasera, giovedì 30 aprile su Canale 5. Annunciata alle 21:20, inizierà come sempre intorno alle 22:00. La rete di intrighi intorno alla famiglia Argun è sempre più fitta. Le serie tv e film più belli su Netflix ad aprile 2026: 10 titoli da non perdere X Leggi anche › Leyla torna alla holding e sfida Ender: cosa succede stasera a “Forbidden Fruit” Forbidden Fruit, anticipazioni puntata 30 aprile, trama episodio.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il piano di Sahika procede senza intoppi, nonostante i sospetti di Ender e Y?ld?z Notizie correlate Forbidden Fruit, anticipazioni 24 febbraio: il racconto di Ender manda in fumo il piano di SahikaScopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo... Forbidden Fruit, anticipazioni 7 marzo: Ender scopre il piano di Sahika, tra Yigit e Lila scatta il bacioScopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Ultimo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 26 aprile al 2 maggio 2026; Forbidden Fruit: anticipazioni martedì 28 aprile! Yildiz ancora vittima di Sahika; Anticipazioni Forbidden Fruit, dal 27 aprile al 3 maggio 2026: Yigit lascia Lila in autostrada dopo una lite - fem; Forbidden Fruit 24 aprile: Yildiz smascherata, Leyla ribalta tutto. Forbidden Fruit 27 aprile – 3 maggio 2026: Halit tradisce Yildiz, il piano diabolico di SahikaForbidden Fruit 27 aprile - 3 maggio 2026, Halit tradisce Yildiz con Leyla, Sahika manipola Yigit e Lila, mentre Ender sospetta la verità. maridacaterini.it Forbidden Fruit trame terza stagione: Sahika rovina la luna di miele della cognataEnder apparirà decisa a lasciare l'abitazione di Kaya quando scoprirà che ha ridato ospitalità a Sahika nonostante le sue tante manipolazioni. L'avvocato fermerà la partenza della moglie, chiedendole ... it.blastingnews.com «Dalla Turchia arrivano importanti colpi di scena sui nuovi episodi di Forbidden Fruit 3!» Un matrimonio da sogno tra Ender e Kaya si trasforma in un vero e proprio campo di battaglia, grazie ai piani machiavellici di Sahika, decisa a sabotare ogni momento f - facebook.com facebook