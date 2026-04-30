Il personaggio Fortini prova a ripartire da Roma

Niccolò Fortini sta cercando di riprendere la sua attività a Roma, città in cui spesso si è parlato di un suo possibile coinvolgimento con il club giallorosso. La sua intenzione è quella di ricominciare da lì, ma finora non ci sono conferme ufficiali o dettagli precisi sui prossimi passi. La sua presenza nella capitale è al centro di molte conversazioni tra gli addetti ai lavori, senza che siano stati rivelati piani concreti.

L’obiettivo è provare a ripartire da Roma. E quante volte si è visto accostare il nome di Niccolò Fortini a quello del club giallorosso. In un intreccio di partita e mercato non sarà la prima e nemmeno l’ultima volta. Niccolò sta provando a rimettersi a disposizione di Paolo Vanoli il prima possibile. L’ultima partita l’ha giocata il 12 di marzo contro il Rakow. Poi una serie di panchine fino ad alzare bandiera bianca alla vigilia del match contro la Cremonese causa lombalgia. Nel percorso di recupero è subentrata poi una sindrome retto-adduttoria. Ma adesso sta meglio. Ancora non è rientrato in gruppo ma proverà a farlo nel corso della settimana.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il personaggio. Fortini prova a ripartire da Roma PER FLAVIO OGNISSANTI L’AFFARE FORTINI SI FARÀ! Arriva il nuovo Hateboer Gasperiniano #shorts Notizie correlate Leggi anche: Napoli, la fabbrica del talento: da Vergara a Cavani junior, il vivaio prova a ripartire Leggi anche: Il ‘nuovo’ Forlì ci prova a Pesaro: "Pronti a ripartire, basta ingenuità"