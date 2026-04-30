Il Pd blinda Murgia | Conflitto d’interesse? No accuse infondate

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Pesaro ha difeso l’assessora Camilla Murgia, dichiarando che le accuse di conflitto di interesse sono infondate. La discussione riguarda l’associazione Stramonio, al centro di un esposto presentato dall’avvocato Pia Perricci. I membri del Pd hanno definito le polemiche sollevate come prive di fondamento e hanno espresso la loro solidarietà all’assessora.

Il gruppo consiliare del Pd di Pesaro blinda l’assessora Camilla Murgia e liquida come "polemiche infondate" il caso sollevato sull’associazione Stramonio dall’esposto presentato dall’avvocato Pia Perricci. La difesa dei consiglieri Dem è compatta ma senza entrare nel merito delle accuse che hanno acceso la luce sulla vicenda. "È necessario fare chiarezza – scrivono i consiglieri -: non esiste alcun conflitto di interesse nell’operato dell’assessora. L’attività amministrativa di Camilla Murgia è guidata esclusivamente dall’obiettivo di intercettare risorse per progetti di rete che coinvolgono attori storici e di rilevanza nazionale, come università e organizzazioni sindacali".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Pd blinda Murgia: "Conflitto d’interesse? No, accuse infondate" Notizie correlate "Murgia stellata": il cielo dell'Alta Murgia in mostra a Corato“Murgia Stellata”: il cielo dell’Alta Murgia in mostra a Corato Dal 17 aprile al 17 maggio il Museo della Città e del Territorio di Corato ospita... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Il Pd blinda Murgia: Conflitto d’interesse? No, accuse infondate. Il Pd blinda Murgia: Conflitto d’interesse? No, accuse infondateIl gruppo consiliare difende l’assessora dopo l’esposto di Pia Perricci. Ma non entra nel merito del caso: al centro l’associazione della sorella. ilrestodelcarlino.it Il Pd ’blinda’ i magistrati: Il centrodestra mira all’assetto costituzionaleIn prima linea sul fronte del ‘No’, il co-segretario provinciale e segretario cittadino del Pd, Diego Lenzini. Questa riforma – commenta – non ha nulla a che fare con la giustizia e non porterebbe a ... ilrestodelcarlino.it