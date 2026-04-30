Il Paradiso delle Signore anticipazioni 30 aprile 2026 | Marcello sorprende Rosa Greta vuole incontrare…

Nell’episodio di oggi de Il Paradiso delle Signore, in onda alle 16, si scoprirà che Marcello sorprende Rosa con un gesto inatteso, mentre Greta manifesta il desiderio di incontrare qualcuno. La narrazione continua a seguire le vicende dei personaggi principali, mantenendo vivo l’interesse degli spettatori con sviluppi che coinvolgono relazioni e incontri. La puntata si concentra sugli eventi che si svolgono nel contesto del grande magazzino e delle dinamiche tra i protagonisti.

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 30 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Le Veneri daranno il loro regalo di nozze ad Irene e lei ne resterà molto colpita. Dopo qualche momento di incertezze in merito alla decisione da prendere dopo aver ricevuto un'importante proposta di lavoro Delia sembrerà essere convinta di voler scegliere l'amore. Nel frattempo si riaccenderà l'amore tra Marcello e Rosa dopo che avevano deciso di dirsi addio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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