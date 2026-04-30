Il logo della NASA è intatto dopo il rientro dallo spazio? No la foto è un falso IA

Circolano sui social media immagini che ritraggono il recupero della capsula Orion, parte della missione Artemis II, che sarebbe stata ammarata nell’Oceano Pacifico vicino a San Diego. Tuttavia, queste fotografie sono state identificate come create da un’intelligenza artificiale e non rappresentano eventi reali. Il logo della NASA visibile nelle immagini appare intatto, ma si tratta di un falso digitale. La notizia è stata diffusa da fonti che analizzano i contenuti condivisi online.

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui e qui ) mostrano delle foto che dovrebbero mostrare il recupero della capsula Orion ( Artemis II ) ammarata sulle acque dell’Oceano Pacifico vicino a San Diego (California). Si vede il logo NASA intatto, nonostante il mezzo abbia dovuto superare le alte temperature dovute al primo impatto con l’atmosfera ad alta velocità. Infatti la foto non si trova negli archivi dell’Agenzia spaziale americana, perché si tratta di un falsi generati con l’ Intelligenza artificiale allo scopo di attirare utenti complottisti. Per chi ha fretta. Circolano foto del recupero della capsula Orion col logo della NASA intatto nonostante il passaggio violento attraverso l’atmosfera.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Occhio del Sahara, nuova foto NASA: rivela i processi geologici della struttura visibile dallo spazioUna nuova immagine della NASA mostra l’Occhio del Sahara con una definizione che evidenzia la sua struttura circolare e gli strati concentrici. Una patata con tentacoli nello spazio che “sembra un alieno”: la foto virale della NASA spiazza i socialUna fotografia scattata nello spazio ha incuriosito milioni di utenti online: un oggetto viola, dalla forma ovale e con piccoli “tentacoli”, sembra... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il capo della Nasa propone di ridare a Plutone lo status di pianeta; Plutone, la riscossa del declassato: il capo della NASA vuole restituirgli lo status di pianeta; La capsula Orion tra la folla? Il video virale è un falso: ecco com’è tornata davvero la missione NASA; Marte, trovate molecole simili a precursori del Dna: la scoperta di Curiosity. Jim Modarelli, il tocco lucano dietro il logo della NasaC'è una firma lucana dietro l'iconico meatball, il celebre logo della Nasa (National aeronautics and space administration), l'Agenzia spaziale e aeronautica civile degli Stati Uniti d'America. Il ... ansa.it No, questo video della capsula Orion in parata per le strade non è realeUn filmato mostra il rientro della missione Artemis II scortata da un convoglio stradale tra ali di folla. Si tratta di un contenuto generato dall'intelligenza artificiale: la NASA ha recuperato il me ... msn.com Ben White calpesta il logo dell’Atletico in uscita dal campo, e il Cholo Simeone impazzisce. Lo raggiunge, lo tocca in maniera provocatoria sul petto, e parte un accenno di rissa. Per Simeone l’Atletico è un culto pagano. - facebook.com facebook RT @Wellutwt: Kitna nich ho skte hai log inn logo k sath bhagwan itna bura kre jo kabi socha na ho, Hindu hate x.com