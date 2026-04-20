Occhio del Sahara nuova foto NASA | rivela i processi geologici della struttura visibile dallo spazio

Una recente immagine scattata dalla NASA mostra l’Occhio del Sahara, una formazione circolare visibile dallo spazio. La fotografia mette in evidenza i dettagli della struttura, inclusi gli strati concentrici che la compongono. La foto permette di osservare i processi geologici alla base di questa caratteristica naturale, offrendo una visione chiara della sua composizione e della sua conformazione.

Una nuova immagine della NASA mostra l’Occhio del Sahara con una definizione che evidenzia la sua struttura circolare e gli strati concentrici. Dallo spazio emergono chiaramente i segni dell’erosione che ne hanno modellato la forma.🔗 Leggi su Fanpage.it

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