Il fratello di Alcaraz splende a Madrid | Carlos reagisce così

Da gazzetta.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Madrid Open Under 16, Jaime, fratello di Carlos Alcaraz, ha conquistato la vittoria nell'esordio. Carlos, che si trova sugli spalti con un tutore al polso a causa di un infortunio, ha assistito alla partita e ha applaudito il fratello durante tutto il match. La presenza di Carlos ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre Jaime ha dimostrato di saper affrontare bene la sua prima grande occasione in un torneo ufficiale.

Il fratello di Carlos Alcaraz, Jaime, ha vinto la partita di esordio al Madrid Open Under 16. Da bravo fratello maggiore, Carlitos è presente sugli spalti e - nonostante il tutore per l'infortunio al polso - lo applaude e lo supporta per tutto il match.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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