Il fratello di Alcaraz splende a Madrid | Carlos reagisce così

Durante il Madrid Open Under 16, Jaime, fratello di Carlos Alcaraz, ha conquistato la vittoria nell'esordio. Carlos, che si trova sugli spalti con un tutore al polso a causa di un infortunio, ha assistito alla partita e ha applaudito il fratello durante tutto il match. La presenza di Carlos ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre Jaime ha dimostrato di saper affrontare bene la sua prima grande occasione in un torneo ufficiale.