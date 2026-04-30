Il Forno Grieco omaggia l’Ostiamare | pizza alla mortadella per i tifosi

Da cdn.ilfaroonline.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Forno Grieco ha deciso di offrire una pizza alla mortadella ai tifosi dell’Ostiamare, in occasione di un evento dedicato alla squadra. L’iniziativa si svolge nel locale situato a Ostia, con l’obiettivo di celebrare la squadra locale e coinvolgere i sostenitori. La proposta gastronomica è stata lanciata il 30 aprile 2026, giorno in cui si è tenuto l’appuntamento speciale con i tifosi presenti nel ristorante.

Ostia, 30 aprile 2026 – Un’iniziativa originale che unisce passione sportiva e tradizione gastronomica. A Ostia, lo storico Forno Grieco ha deciso di rendere omaggio all’Ostiamare Calcio ( leggi qui ) e al suo presidente Daniele De Rossi con un’iniziativa speciale dedicata ai tifosi. Protagonista assoluta è una pizza alla mortadella, simbolo di convivialità e tradizione, che verrà offerta gratuitamente a tutti coloro che, con spirito genuino e partecipazione, dedicheranno un “Forza Ostiamare” alla squadra. Un gesto semplice ma carico di significato, che vuole rafforzare il legame tra il territorio, i suoi cittadini e la realtà sportiva locale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Lo storico Forno Grieco celebra l'Ostiamare: pizza alla mortadella per tutti i tifosi! L'iniziativa…

Video Lo storico Forno Grieco celebra l'Ostiamare: pizza alla mortadella per tutti i tifosi! L'iniziativa…

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