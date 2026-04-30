Il Forno Grieco omaggia l’Ostiamare | pizza alla mortadella per i tifosi

Il Forno Grieco ha deciso di offrire una pizza alla mortadella ai tifosi dell’Ostiamare, in occasione di un evento dedicato alla squadra. L’iniziativa si svolge nel locale situato a Ostia, con l’obiettivo di celebrare la squadra locale e coinvolgere i sostenitori. La proposta gastronomica è stata lanciata il 30 aprile 2026, giorno in cui si è tenuto l’appuntamento speciale con i tifosi presenti nel ristorante.

Ostia, 30 aprile 2026 – Un’iniziativa originale che unisce passione sportiva e tradizione gastronomica. A Ostia, lo storico Forno Grieco ha deciso di rendere omaggio all’Ostiamare Calcio ( leggi qui ) e al suo presidente Daniele De Rossi con un’iniziativa speciale dedicata ai tifosi. Protagonista assoluta è una pizza alla mortadella, simbolo di convivialità e tradizione, che verrà offerta gratuitamente a tutti coloro che, con spirito genuino e partecipazione, dedicheranno un “Forza Ostiamare” alla squadra. Un gesto semplice ma carico di significato, che vuole rafforzare il legame tra il territorio, i suoi cittadini e la realtà sportiva locale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Lo storico Forno Grieco celebra l'Ostiamare: pizza alla mortadella per tutti i tifosi! L'iniziativa…

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