Il Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga a Teramo con i Presidi Culturali di Continuità
Il Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga si svolgerà nuovamente a Teramo sabato 2 maggio, a partire dalle 10. Dopo aver registrato un notevole riscontro di pubblico durante i primi quattro eventi di aprile, l’edizione 2026 riprende il suo percorso. La manifestazione si concentra sui Presidi Culturali di Continuità, coinvolgendo diverse iniziative e attività che si svolgeranno nel centro della città.
Dopo il grande successo di partecipazione dei primi quattro eventi di aprile, l’edizione 2026 del “Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga” torna ad abbracciare la città di Teramo nella giornata di sabato 2 maggio, dalle ore 10.00 allo Spazio culturale polifunzionale Sala Ipogea (piazza Giuseppe Garibaldi) Città trasformata per l’occasione in un grande palcoscenico di “cittadinanza attiva”, dove cultura, territorio, memoria e innovazione, continuano ad intrecciarsi grazie al lodevole impegno progettuale multidirezionale portato avanti in maniera continuativa delle meravigliose Comunità restanti. Novità assoluta nel decennale del.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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#Campli Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga 09 maggio 2026 #follower #tutti - facebook.com facebook