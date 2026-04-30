Zach Copeland è stato ingaggiato dalla Sella Cento con l’obiettivo di aiutare la squadra a evitare la retrocessione. L’ex giocatore di Brindisi si prepara ad affrontare la squadra avversaria, con particolare attenzione al confronto con il capocannoniere Harrison. La sfida tra i due sarà una delle principali della prossima partita, mentre la formazione punta a migliorare la propria posizione in classifica.

Zach Copeland è stato ingaggiato dalla Sella Cento per provare a raggiungere la salvezza: l’ex Brindisi è pronto ad affrontare Roseto e stimolato dalla sfida col capocannoniere Harrison. Quali sono state le sue prime impressioni sui compagni, sulla società e sulla città appena arrivato a Cento? "La prima impressione è stata quella di una squadra con il morale un po’ basso, visto l’andamento della stagione. Però, appena sono sceso in campo, ho percepito subito energia positiva. I miei compagni sono tutti molto disponibili ed è facile creare un buon rapporto con loro. La città è piccola, non la conosco ancora bene, ma fin dal mio arrivo tutti mi hanno fatto sentire benvenuto e lo apprezzo molto".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il duello con Harrison? Sarà uno stimolo in più"

Notizie correlate

Matteo Berrettini: “Avere quattro giocatori in top-20 è molto significativo per l’Italia, uno stimolo in più per me”Matteo Berrettini si presenta ai nastri di partenza del torneo di Montecarlo con la voglia di far bene.

Ex Milan, Serginho su Leao: “I fischi di sabato potrebbero essere uno stimolo in più. Se dovesse segnare …”Nella lunga intervista de 'La Gazzetta dello Sport' all'ex difensore del Milan Serginho, c'è spazio per uno dei temi più caldi degli ultimi giorni...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Il duello con Harrison? Sarà uno stimolo in più; Le pagelle viola di Lecce-Fiorentina: Harrison lascia il segno. Gudmundsson, Piccoli e Ndour in difficoltà; Fiorentina-Sassuolo 0-0, rivivi la diretta testuale di Firenzeviola.it!; Nel posticipo di Serie A pareggio tra Lecce e Fiorentina I salentini riprendono la Cremonese nella corsa per non retrocedere.

Il duello con Harrison? Sarà uno stimolo in piùBasket A2, la guardia della Sella Zach Copeland aspetta il bomber di Roseto Non sento la pressione, è bello potersi confrontare con i migliori nel ruolo. sport.quotidiano.net

The duel with Harrison? It'll be an added incentive.A2 Basketball, Sella guard Zach Copeland awaits the Roseto striker: I don't feel any pressure. It's nice to be able to compete with the best in the position. ... sport.quotidiano.net

Durante gli Actor Awards 2026, Harrison Ford ha ricevuto un premio alla carriera, trattenendo a stento le lacrime mentre ripercorreva decenni di storia sul grande schermo. «A volte intratteniamo, altre volte creiamo arte. A volte siamo abbastanza fortunati da fa - facebook.com facebook

Harrison e Solomon al capolinea. Corriere dello Sport: "Salvo ripensamenti, non verranno riscattati" x.com