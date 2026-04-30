Il dl divide i sindacati Critica la Cgil

Il decreto Lavoro, presentato dalla premier in occasione del Primo maggio, ha suscitato reazioni diverse tra le sigle sindacali. Mentre Cgil esprime critiche, Cisl e Uil hanno invece manifestato il loro appoggio. La disputa riguarda le misure contenute nel decreto e le conseguenze che potrebbero avere sul mondo del lavoro. La questione ha diviso le organizzazioni sindacali, evidenziando un fronte interno frammentato.

La spaccatura Il provvedimento che la premier Meloni presenta ogni Primo maggio fa infuriare la Cgil, mentre Cisl e Uil lo promuovono La spaccatura Il provvedimento che la premier Meloni presenta ogni Primo maggio fa infuriare la Cgil, mentre Cisl e Uil lo promuovono Il decreto Lavoro spacca i sindacati. Il provvedimento che la premier Meloni presenta ogni Primo maggio fa infuriare la Cgil, mentre Cisl e Uil lo promuovono. La triplice sembrava essersi ricompattata con le critiche al Documento di finanza pubblica, ma sono riemerse le divisioni che però non impediranno di condividere il palco al concertone di domani a Roma, dopo lo strappo dello scorso anno.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il dl divide i sindacati. Critica la Cgil Notizie correlate Pagelle Milan Udinese, i voti dei quotidiani: Pulisic divide la criticaMuharemovic Inter, avanti tutta: c’è il sì del difensore! Individuata la chiave per convincere il Sassuolo Leao Milan, fischi e aria d’addio? La... Wuthering Heights: Robbie e Elordi, il remake che divide critica e pubblicoLa nuova versione di Wuthering Heights, firmata da Emerald Fennell con Margot Robbie e Jacob Elordi, è disponibile dalla sera del 31 marzo 2026 sui...