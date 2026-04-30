Il Diavolo Veste Prada 2 | il giornalismo nell’era della mediamorfosi

Ci aspettavamo tutti un ritorno esplosivo del mondo de Il Diavolo veste Prada, giunto al suo secondo capitolo, dopo 20 anni, ma forse nessuno si sarebbe aspettato che questo film avrebbe toccato acque ben più profonde di quelle dell’haute couture. Miranda, Andy, Emily e Nigel sono sempre gli stessi, anche se con tanti affari in sospeso da risolvere e nuove consapevolezze di vita. Ma tutto attorno è profondamente mutato. Ecco che il secondo capitolo si fa un racconto più tangibile, più sincero, dell’era in cui viviamo. Se il primo film ci ha fatti sognare, nel secondo, c’è ancora posto per i sogni? ‘Il Diavolo Veste Prada 2’: la redazione di cristallo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Il nuovo trailer del film | HOT CORN

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