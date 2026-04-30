Appuntamento sabato 2 maggio a Capannori con lo sport e la solidarietà. E’ in programma l’iniziativa ‘ Il cuore batte per Ilaria ’, una passeggiata per ricordare la giovane scomparsa prematuramente, promossa dal Gruppo Sportivo Colognora di Compito con il patrocinio del Comune. L’evento nasce con l’intento di unire la comunità in un momento di condivisione, sport e memoria, offrendo a tutti i partecipanti l’occasione di rendere omaggio a Ilaria attraverso un gesto semplice ma significativo come camminare insieme. Il ritrovo per la marcia non competitiva del Trofeo Podistico Lucchese è alle 14.30 presso il Bar Corte Caffè a Guamo, con partenza libera tra le 15 e le 16 su percorsi di 3, 5 e 10 km.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Il cuore batte per Ilaria". Sabato la camminata di solidarietà

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