Negli ultimi anni si parla spesso di come le responsabilità decisionali ai livelli più alti delle organizzazioni influenzino la salute dei leader. Si evidenzia un legame tra il carico di lavoro e alcuni fenomeni come il burn-out e l’infiammazione silente, che possono insorgere senza segnali evidenti. La discussione si concentra su come la sostenibilità biologica di chi prende decisioni importanti sia messa alla prova da questi fattori.

Negli ultimi anni la riflessione sulla responsabilità decisionale si è concentrata soprattutto su modelli organizzativi, competenze strategiche e capacità di gestione della complessità. Tuttavia, accanto a queste dimensioni ormai consolidate, emerge con crescente evidenza un fattore spesso implicito ma strutturalmente determinante: la sostenibilità biologica della funzione decisionale. Le organizzazioni contemporanee — così come alcune istituzioni pubbliche e apparati ad alta responsabilità operativa — dipendono in misura significativa dalla stabilità delle decisioni assunte nei livelli apicali della leadership. Nei contesti aziendali questo... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La sostenibilità biologica della leadership: burn-out e infiammazione silente nelle responsabilità decisionali apicali

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