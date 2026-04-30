Il Consiglio provinciale riparte Giura il presidente Santantonio | Risponderemo ai bisogni

Il Consiglio provinciale si è riunito ieri pomeriggio a Palazzo San Cristoforo per la prima volta dopo le elezioni. Durante la seduta, è stata convalidata l’elezione del nuovo presidente, che ha prestato giuramento di fronte ai presenti. Il nuovo presidente ha dichiarato che l’obiettivo principale sarà rispondere ai bisogni della comunità. La riunione ha segnato il ritorno ufficiale dell’assemblea dopo il periodo di interruzione.

Si è aperta con la convalida dell’elezione del presidente Fabrizio Santantonio e il suo giuramento la seduta del Consiglio provinciale di ieri pomeriggio a Palazzo San Cristoforo. Un passaggio formale che certifica la regolarità del voto di secondo livello (riservato a sindaci e consiglieri locali) e chiude definitivamente il percorso elettorale che, lo scorso 12 aprile, aveva visto la netta riconferma del presidente uscente sull’altro candidato, il sindaco di Casalpusterlengo Elia Delmiglio, sostenuto dal centrodestra. Un esito definito "inequivocabile" da più interventi dei consiglieri in aula. Il consigliere Osvaldo Felissari, ex...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Consiglio provinciale riparte. Giura il presidente Santantonio: "Risponderemo ai bisogni" Notizie correlate Leggi anche: Nuova casa della prevenzione Lilt: "Risponderemo meglio ai bisogni" Si è insediato il nuovo consiglio provinciale, convalida degli eletti e giuramento del presidente MennaNel corso della seduta, è stata approvata all’unanimità la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Consiglio provinciale di Avellino blindato per il salvataggio di Irpiniambiente. L’iter riparte; Prima seduta del nuovo consiglio provinciale, Lodispoto apre al dialogo: Non posso dimettermi, cerchiamo intesa per l’approvazione del bilancio; Il consiglio provinciale di Teramo ricostituisce le commissioni ed elegge i presidenti; Sulcis Iglesiente, la nuova Provincia parte con i conti in ordine: 22 milioni di avanzo. Il Consiglio provinciale riparte. Giura il presidente Santantonio: Risponderemo ai bisogniLodi, ratificato l’esito delle elezioni del 12 aprile. Il ruolo di vice assegnato a Luciana Tonarelli. A Madonini la delega alla Protezione civile, Pagani seguirà il Bilancio, Saltarelli i Trasporti. ilgiorno.it Il Consiglio provinciale di Catanzaro riparte da una possibile unità d’intentiPrima seduta di convalida dei 12 eletti per la nuova assise. Il presidente rivendica il lavoro svolto finora: «L’Ente non poteva pagare gli stipendi, ora programma investimenti e affronta le priorità» ... catanzaro.gazzettadelsud.it : . Il Consiglio provinciale ha dato il via libera unanime al documento contabile, che chiude con un , . Oltre 55 milioni investiti in edilizia sco - facebook.com facebook Non perderti il Consiglio Provinciale di domani, 28 aprile: inizio previsto alle ore 14:30! Puoi consultare l'ordine del giorno e seguire online la diretta streaming a questo link bit.ly/cons-prov-MB #consiglioprovinciale #streaming #provinciamb x.com