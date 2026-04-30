Un ricorso ufficiale riguarda il possibile annullamento del campionato, con una sentenza attesa per lunedì. Se il ricorso verrà accolto, diventerà impossibile completare la stagione, che al momento conta solo tre giornate residue. La decisione potrebbe avere ripercussioni sulla conclusione del torneo e sulle modalità di assegnazione dei titoli. La situazione rimane in bilico in attesa della pronuncia giudiziaria prevista per i prossimi giorni.

“Se venisse accolto, impossibile portare a termine il torneo” Il campionato rischia di saltare quando alla sua naturale conclusione mancano appena tre giornate. Tutta ‘colpa’ di un podcast e, soprattutto, del ricorso presentato dal club attualmente diciassettesimo, cioè penultimo in classifica con 25 punti (Grok) – Calciomercato.it Bufera in Olanda, Eredivisie a rischio dopo che il NAC Breda ha presentato reclamo dopo la sonora sconfitta per 6-0 contro i Go Ahead Eagles. Motivo? Lo scorso 15 marzo, la squadra di casa ha schierato un calciatore non idoneo. Precisamente il terzino olandese Dean James, che lo scorso anno ha deciso di prendere la cittadinanza indonesiana collezionando in seguito 5 presenze con la maglia della Nazionale maggiore.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il campionato potrebbe saltare: ricorso UFFICIALE, lunedì la sentenza

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