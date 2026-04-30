Il Biassono in Promozione | Un’impresa incredibile

Negli ultimi dodici mesi, la squadra di Biassono ha attraversato una stagione difficile che si è conclusa con la retrocessione in Prima Categoria. Sabato 17 maggio 2025, nella partita di ritorno dei playout contro la Pontelambrese, il risultato di 1-1 ha determinato la fine del percorso in Promozione, nonostante il cambio di tre allenatori nel corso dell’anno.

Il racconto degli ultimi dodici mesi del Biassono ha abbastanza dell’incredibile. Sabato 17 maggio 2025 l’1-1 nella gara di ritorno dei playout contro la Pontelambrese sanciva la retrocessione in Prima Categoria nonostante tre mister diversi. La decisione estiva del club rossoblù è drastica: si cambia tutto. Squadra nuova al 100% a parte un paio di ragazzi promossi dalle giovanili, panchina a Cesare Marangi praticamente alla prima esperienza dopo però tanti anni nelle giovanili (anche del Biassono) e soprattutto nessun proclama a luglio, il giorno della presentazione. La partenza in Prima Categoria non è delle migliori, i rossoblù dopo 11 giornate sono settimi a meno 12 dalla vetta occupata dal Centro Schiaffino.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Biassono in Promozione: "Un’impresa incredibile" Notizie correlate Leggi anche: Olimpiadi, arriva l’oro! Impresa incredibile dell’Italia A2, rimonta incredibile: l’Altafratte strappa la promozione al quinto setLa semifinale di playoff della categoria A2 si è conclusa con un colpo di scena nella Soevis Arena di Castellanza, dove la Futura Volley Giovani ha... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Biassono in Promozione: Un’impresa incredibile; Prima Categoria gir. B e M (MB): i verdetti! Il Biassono vola in Promozione! Quattro monzesi ai playoff, retrocede la Cosov; Lariosport.it; Tabellino partita Biassono vs OSL Calcio Garbagnate. Calcio Prima Categoria. Biassono vuol far festa contro La DominanteEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Promozione. Il Lesmo balza in vetta. Agrate si fa raggiungereMinimo comun denominatore? Il passo falso di chi sta davanti e dietro tutte pronte ad approfittarne. ilgiorno.it Valtellina in tour-Biassono - facebook.com facebook