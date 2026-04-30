Il nuovo modello di sandali di Chanel, ideato dal direttore creativo Matthieu Blazy, consiste in calzature che coprono solo la parte posteriore del piede. La scarpa presenta una struttura che si ferma appena sotto la caviglia, lasciando scoperta la parte anteriore. La linea si distingue per un design minimale e moderno, con dettagli che richiamano uno stile essenziale. La collezione ha attirato l’attenzione per questa interpretazione innovativa di un classico calzatura estiva.

L'ultima trovata del direttore creativo Matthieu Blazy sono praticamente dei copri tallone: c'è comunque chi ha provato a spiegarli Nella sfilata di Chanel che si è tenuta martedì a Biarritz, in Francia, si sono viste cuffie simili a quelle che si usavano al mare negli anni Trenta, borse da spiaggia ancora più abbondanti della norma, e grossi orecchini a forma di conchiglia. Ad aver colpito più di tutto però sono state alcune paia di sandali a cui mancano due terzi della suola e che lasciano gran parte della pianta del piede scoperta: sono di fatto dei copritalloni legati al collo del piede con dei lacci. La sfilata si teneva sulla sabbia ed è evidente che i sandali non siano fatti per essere usati per camminare per strada.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I sandali a metà di Chanel

After all the hardships, Tieu Sa and Nam finally had a warm meal together.

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