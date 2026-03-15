Copparo | la resilienza di Sandali in un libro toccante

A Copparo si è tenuta una serata dedicata alla presentazione del libro autobiografico intitolato È arrivata una lucciola nel giardino, scritto dall’autore Alfiero Sandali e pubblicato da Europa Edizioni. La comunità si è riunita per ascoltare l’autore e condividere un momento di ascolto e riflessione. La serata ha suscitato un forte coinvolgimento tra i presenti, tra emozioni e ricordi condivisi.

Una serata di profonda commozione ha unito la comunità di Copparo intorno alla presentazione del volume autobiografico È arrivata una lucciola nel giardino, opera dell’autore Alfiero Sandali edita da Europa Edizioni. L’evento, svoltosi nella sala civica Alda Costa venerdì scorso, ha un’affluenza significativa di cittadini che hanno condiviso con l’autore il viaggio attraverso le pagine della sua vita familiare. Dal nucleo patriarcale di Polesella alle successive tappe a Guarda Veneta e Garofolo, fino all’insediamento definitivo a Copparo, il libro ricostruisce decenni di storia personale intrecciata al tessuto sociale veneto. La narrazione non si limita ai ricordi privati ma abbraccia il valore delle tradizioni locali e l’impegno nell’associazionismo che ha caratterizzato gli anni di sacrificio dell’autore. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Copparo: la resilienza di Sandali in un libro toccante Articoli correlati Trent’anni di lotta per la vista: libro ARIS racconta impegno e resilienza a Palermo.Un viaggio di trent’anni attraverso le sfide e le conquiste legate alle malattie della retina dell’occhio si racconta nel libro “Uno sguardo lungo... Leggi anche: McQueen Sandali Pelle: Design, Calzata e Prezzo Contenuti e approfondimenti su Copparo la resilienza di Sandali in un... Discussioni sull' argomento Piazza del Popolo rigenerata. Interventi per oltre tre milioni; Scuola ’Marchesi’, lavori conclusi. Cambiate le porte d’ingresso. Piazza del Popolo rigenerata. Interventi per oltre tre milioniGli ultimi ritocchi con la posa della nuova pavimentazione. Installati anche i cartelli con le nuove regole dei posteggi . msn.com ’Rigenera Copparo’. Quattro opere da 5 milioniIl Comune di Copparo ha aderito alla campagna di comunicazione di Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che punta a raccontare e individuare le opere finanziate con risorse del Piano ... ilrestodelcarlino.it Da qualsiasi punto di vista si legga il momento attuale, Copparo 2015 non sta dando nulla per scontato e in campo prosegue a testa bassa, senza pensare quale possa essere la posizione di classifica o il vantaggio sulle avversarie Questo dettaglio non st facebook