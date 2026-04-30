Il mondo del lavoro affronta ancora molte sfide legate a sicurezza, tutele, retribuzioni e diritti. Nonostante gli sforzi, le disuguaglianze persistono e si sono aggravate con l’aumento dei prezzi. Le questioni centrali riguardano la tutela dei lavoratori, la stabilità delle condizioni di impiego e la giusta remunerazione. Questi temi continuano a rappresentare un punto di confronto tra le parti coinvolte.

Sicurezza e tutele, ma anche giusto compenso e pari diritti. I nodi restano sempre gli stessi. Nel mondo del lavoro sono ancora troppe le diseguaglianze, accentuate ora anche dall’inflazione. Servizio di Pierachille Dolfini TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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I nodi del lavoro: sicurezza, tutele, giusto compenso e pari diritti

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