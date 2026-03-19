I diritti dei papà in Europa

Dal 2022, i Paesi dell'Unione Europea sono stati obbligati ad aggiornare le proprie leggi per assicurare ai neo-papà un periodo di congedo di almeno dieci giorni. Questa novità riguarda tutte le nazioni membri e si applica ai padri che diventano genitori. Le normative sono state modificate per garantire un minimo di tempo ai papà per stare con i loro figli appena nati.

In Francia Julien ha potuto restare a casa con la figlia grazie al congedo di paternità di 28 giorni previsto dalla legge. In Germania Markus utilizza l’Elterngeld e il congedo parentale che permette ai genitori di ridurre il lavoro per occuparsi dei figli. In Spagna Carlos ha beneficiato delle 16 settimane di congedo di paternità pagato. Tre esempi che mostrano come le politiche familiari favoriscano una paternità più presente. A partire dal 1o luglio, in Francia i neo-genitori potranno beneficiare di due mesi extra di congedo parentale retribuito. Offrendo a ciascun membro della coppia un ulteriore permesso, la norma, di fatto, triplicherà la durata del congedo oggi previsto per i padri. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - I diritti dei papà in Europa Articoli correlati Studenti disabili con meno ore di assistenza, la rabbia di un papà: "I diritti dei nostri figli non si tagliano"Dopo lo stanziamento comunale che garantisce il servizio fino a giugno, rimane confermata la riduzione delle ore. Venezuela, Papa: “Garantire sovranità del Paese e rispettare i diritti umani”(Adnkronos) – ''Con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela, il bene dell'amato popolo venezuelano deve... Auxilium: ad un anno dal Summit sui diritti dei bambini voluto da Papa Francesco Tutto quello che riguarda I diritti dei papà in Europa Temi più discussi: I diritti dei papà in Europa; Papa Leone XIV: La salute non sia un lusso, ma un diritto per tutti; La salute non può essere un lusso per pochi. L'appello di Papa Leone XIV che chiede un'Europa più giusta e solidale nella cura dei più vulnerabili; Parità di genere, la strategia UE 2026-2030. Prendersi cura dei figli fa bene ai padri, 8 consigli per la Festa del Papà(AP Photo/Tomas Munita) Sono tra i più vecchi d’Europa: l’età media dei papà italiani ... msn.com Prendersi cura dei figli fa bene alla salute. Dall'Iss 8 consigli per la Festa del PapàSono tra i più vecchi d’Europa: l’età media dei papà italiani al primo figlio è di 35,5-35,8 anni (contro i 33,2 della Germania e 33,9 della Francia), mentre le nascite continuano a contrarsi: nel 202 ... rainews.it Raccolta e riciclo, a che punto siamo in Italia e in Europa x.com La Renault Symbioz supera quota 100.000 ordini in Europa e aggiunge una nuova motorizzazione bi-fuel benzina/GPL da 120 CV - facebook.com facebook